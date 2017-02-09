أخبار ليبيا24- خاص

عثرت القوت الخاصة الصاعقة على مجموعة من الأحزمة الناسفة خاصة بالعناصر الإرهابية في عمارات الـ”12″ في بوصنيب غرب بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي في القوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي إن وحدات القوات الخاصة تمكنت من العثور على عدد من الأحزمة الناسفة شديدة الانفجار خاصة بالعناصر الإرهابية خلال سيطرة القوات على مواقع جديد في الأيام القليلة الماضية .

وأوضح الشهيبي أن القـوات الخاصة والقوات المساندة لها تطبق حصاراً خانقاً لبقايا الجماعات الإهاربية “داعش” فيما تبقي لها من عمارات الـ”12″، لافتاً إلى أنهم تركوا هذه الأحزمة خلفهم عقب الكثافة النارية من القوات وتراجعهم أمام تقدم أبطال القوات .

وأشار مدير المكتب الإعلامي في القوات إلى أنهم يطبقون الخطة الثانية التي وضعها آمر القوات الخاصة والمظلات عميد ونيس بوخمادة وهي تجويع هؤلاء العناصر الذين أصبحوا يتغذوا على الأعشاب .

وأضاف أن تحرير العمارات بات وشيكاً جداً، منوهاً إلى أن مقاتلات سلاح الجو الليبي تقوم بضربات في صفوف دفاع الإرهابيين .