أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس فرقة صيانة الخطوط الهوائية 220 كيلو فولت في الشركة العامة للكهرباء بنغازي الصديق البرغثي ، أنه تم شحن الدائرة رقم 1 خط مراوة – القوارشة الإثنين.

وأضاف البرغثي أن الشركة العامة للكهرباء تمكنت الثلاثاء من شحن الدائرة رقم ٢ من خط مراوة- القوارشة.

وقال مدير إدارة الجهد الفائق والمتوسط في المنطقة الشرقية عبدالمنعم أبوبكر إن خط (القوارشة – مراوة) من الخطوط المهمة التي سيعتمد عليها في ربط المنطقة الشرقية (المرج والبيضاء ودرنة وطبرق) في محطة توليد الزويتينة.

ونوه البرغثي إلى أن الخط تضرر أثناء الاشتباكات التي دارت في منطقة الهواري، مضيفًا أنه حاليًا تتم صيانة ما يقارب من 16 برجًا متضررًا وتركيب موصلات جديدة لمسافة 42 كيلومترًا، ونحو 15 ألف عازل.