أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير أمن مديرية بنغازي العقيد صلاح هويدي أن تعليمات القيادة العامة للجيش وجهّت بعدم التسليم، لافتا إلى أنه تحت القانون ويمتثل للتعليمات.

وقال هويدي لدينا تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر شخصياً بعدم التسليم إلى حين صدور التعليمات بذلك.

ودعا مدير أمن مديرية بنغازي جميع الأعضاء في المديرية إلى الانضباط والاستمرار في تأمين مدينة بنغازي وعدم إثارة الفتن بين الأعضاء مشيرًا إلى أن هذه إجراءات وترتيبات للقيادة العامة للجيش هم أدرى بها.

وقال هويدي: ” العمل مستمر بنا أو بغيرنا ، وعلى المكلف تقدير ذلك وانتظار صدور التعليمات منعاً للفتن وكثرة الهرج”

وتابع مدير الأمن “نحن نعمل لله وللوطن وليس لدينا أية مآرب سلطوية أو مادية ونخدم الوطن في أي مجال فالمرحلة حساسة ولا تحتمل” .

يشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة العقيد عادل عبدالعزيز أصدر قرارًا بإعفاء عقيد صلاح أحمد هويدي من مهام منصبه كمدير لأمن بنغازي، وكلف الوكيل العقيد صلاح الخفيفي مديراً لمديرية أمن بنغازي خلفاً لهويدي .