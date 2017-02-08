أخبار ليبيا24- خاص

وقال نقيب معلمي المرج عبدالنبي النف لـ”أخبار ليبيا24″ إن زيارة الكلية العسكرية في منطقة توكرة جاءت بناء على دعوة قدمتها نقابة معلمي المرج لنقابات المعلمين في برقة من أجل رفع الروح المعنوية للقائمين على الكلية.

وأضاف النف أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد دعم النقابات للجيش الليبي ومساندته في عملية البناء والتطور والاستقرار ودعمه في حربه ضد الإرهاب.

وأوضح نقيب المعلمين أن زيارة الكلية العسكرية في توكرة شاركت فيها نقابات معلمي أمساعد- بئر الأشهب- طبرق- البيضاء- الساحل- جردس العبيد- الأبيار- بنغازي- سلوق- أجدابيا- والجهة صاحبة الدعوة نقابة معلمي المرج.