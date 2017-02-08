أخبار ليبيا24- خاص

أغلق محتكون في مدينة طبرق أبواب مكتب أوقاف طبرق احتجاجا على دعوة الشيخ السعودي أسامة العتيبي إلى طبرق بناء على دعوة سابقة من المجلس البلدي.

وعقد في مقر مجلس الحكماء بحضور عدد من الحكماء ومكتب أوقاف طبرق وبحضور مشايخ ورجال الدين وعدد كبير من نشطاء المجتمع المدني وتقرر رفض حضور الشيخ العتيبي.

وصدر كتاب رسمي من عميد بلدية طبرق بإلغاء حضور الشيخ السعودي بسبب الاحتجاجات من المجتمع المدني ومن حكماء ومشايخ طبرق .

وقال مدير مكتب أوقاف طبرق عبدالسلام الشارف في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ إن مكتب أوقاف طبرق لم يدعو الشيخ العتيبي للحضور بل كانت الدعوة موجهه له من بلدية طبرق.

وأضاف الشارف أن الدعوة ألغيت ووضحنا ذلك خلال اجتماع عقد بهذا الخصوص وقد اتصلنا بهيأة الأوقاف وأبلغناهم بأن مكتب أوقاف طبرق لم يتدخل في دعوة الشيخ المذكور .

وكان من المزمع حضور الشيخ السعودي أسامة العتيبي إلى طبرق وكان من المقرر أن تكون خطبته الجمعة المقبلة في مسجد عثمان بن عوف في حي المختار .

يشار إلى أن الشيخ أسامة العتيبي أقام دورة دينية في مسجد الزبير بن العوام في حي دمشق في المدينة امتدت لخمسة أيام وانتهت الخميس الماضي.

وأشاد العتيبي المكنى “أبوعمر” بمصادرة مديرية أمن المرج شحنة من الكتب كانت في طريقها إلى إحدى المكتبات، كما هاجم الصوفيين والخوارج والإخوان المسلمين والعلمانيين، خلال إحدى خطبة صلاة الجمعة في مسجد الصفاء في مدينة أجدابيا.

ومن جهته أبدى آمر المنطقة الغربية إدريس مادي بالداعية السعودي السلفي أسامة العتيبي الذي يؤدي زيارة إلى عدد من مدن المنطقة الشرقية للإشراف على دورة دينية تحت مسمى “دورة الكرامة”.

ودعا مادي، في رسالة له الشيخ السعودي إلى زيارة المنطقة الغربية لغرض إلقاء بعض الدروس والمحاضرات.