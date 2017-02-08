أخبار ليبيا24- خاص

استقبل عميد بلدية بنغازي أحمد العريبي وفداً من رجال الأعمال الليبيين التابعين لغرفة التجارة والصناعة بنغازي ومسؤول الشركات الأمنية في جمهورية مصر العربية ورجل الأعمال الفرنسي جيلين بروغا غونون.

وأفاد رجل الأعمال الفرنسي جيلين بروغا غونون أن الشركات الفرنسية في المجال الأمني كانت متخوفة من الوضع داخل مدينة بنغازي.

وأضاف بروغا غونون بعد زيارتي الآن سأنقل لهم الصورة الصحيحة و هي أن المدينة آمنة و نستطيع العمل سوياً للنهوض بالمدينة.

وقال العريبي إن هذه الزيارة تأتي لنقل الصورة الصحيحة بأن مدينة بنغازي آمنة، لافتا إلى ما قامت به بنغازي من محاربة الإرهاب سوف يسجله التاريخ.

وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس النواب نصر الدين المهنى الذي كان حاضرأ، أن بنغازي فقدت أكثر من ستة آلاف شابا وكأنها في حرب إبادة.

وأوضح المهنى أن ليبيا واحدة، ومدينة بنغازي بها نسيج اجتماعي من مختلف القبائل وهذا النسيج يمثل وطن في مدينة.