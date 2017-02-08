أخبار ليبيا24- خاص

نفى مجلس حكماء ومشايخ قبيلة العبيد الشائعات التي تم تداولها في بعض القنوات الفضائية وعلى رأسها قناة النبأ وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق مطار الخروبة.

وأكد المجلس في بيان له أن ماتبثه هذه القنوات وشبكات التواصل الاجتماعي المنحازة للأطراف الإرهابية حول اغتيال أحد ضباط الجيش في منطقة جردس العبيد ماهي إلا شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وجدد المجلس دعمه للمؤسسات الشرعية في الدولة المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة ودعم القيادة العامة للجيش الليبي وكل الأجهزة الأمنية في حربها ضد الإرهاب.

وطالب مجلس حكماء ومشايخ قبيلة العبيد في بيانهم بتوفير كافة الإمكانيات للجيش الليبي لمكافحة الإرهاب والتصدي لكل مصادره الداخلية والخارجية.