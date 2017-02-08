أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المكتب الإعلامي لهيأة رعاية أسر الشهداء والمفقودين التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة ربيع بوربيعة إن الهيأة باشرت في حملة حصر أسر الشهداء والمفقودين من ضحايا الإرهاب.

وأضاف بوربيعة أن الحملة تأتي تطبيقاً لقرار القائد الأعلى للقوات المُسلحة رقد (12) لسنة 2016 ميلادي والقاضي بضم أسر الشهداء والمفقودين من ضحايا الإرهاب.

وأوضح مدير المكتب أن الحملة ستنطلق في كافة المكاتب التابعة للهيأة في كل المدن والمناطق الليبية ، حيث ستتولى المكاتب الإعلان عن الحملة بملصقات توضيحية وإرشادية لتعريف الأسر بطريقة إتمام الإجراءات المطلوبة لذلك.

وأفاد بوربيعة أنه بهذا الإجراء تتمكن الهيأة من تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء والمفقودين بحسب القانون رقم (1) لسنة 2014 ميلادي الخاص برعاية أسر الشهداء والمفقودين.