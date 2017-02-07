أخبار ليبيا 24 – خاص

بحثت لجنة حصر نازحي درنة مع لجنة الأزمة والطوارئ في المجلس البلدي طبرق صباح اليوم الثلاثاء أوضاع النازحين في المدينة.

وقال رئيس لجنة حصر نازحي درنة أحمد على محمد لـ”أخبار ليبيا 24″ إن الأجتماع أتى لمتابعة نازحي مدينة درنة للتباحث حول أوضاعهم المادية والسكنية.

وأضاف محمد أن الإجتماع كان بحضور عميد بلدية طبرق الناجي مازق ولجنة الأزمة والطوارئ في بلدي طبرق، مشيرًا إلى أن اللجنة مكلفة من قبل عميد بلدية درنة العميد حمد الشلوي لمتابعة نازحي المدينة في ربوع منطقة برقة.

يشار إلى أن العديد من نازحي درنة متواجدين في مدينة طبرق منذ أكثر من سنتين داخل داخلي البنات التابع لجامعة طبرق ويبلغ إجمالي العائلات النازحة من مدينة درنة أكثر من 200 عائلة متوزعة داخل أحياء المدينة والسكن على نفقتهم الخاصة.