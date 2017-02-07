أخبار ليبيا24- خاص

زار صحافيون من صحيفتي “لو فيغارو ولو – ليبراسيون” الفرنسية صباح أمس الإثنين مركز الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون” .

وقال الناطق باسم الجهاز أمجد الورفلي إن الصحفيين ناقشوا مع رئيس مركز الهجرة غير الشرعية “توكرة – المقرون” رائد أحمد العرفي المشاكل التي يعاني منها المركز وما يقدمه للمهاجرين من خدمات .

وأوضح الورفلي أن الصحفيين بحثوا مع رئيس المركز موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل عام، خاصة الجنسيات التي يتم ضبطها في المنطقة الشرقية وطريقة دخولهم لليبيا .

وأفاد الناطق باسم الجهاز أن الصحفيين عاينوا المقر وحال النزلاء وأوضاعهم الصحية، لافتاً إلى أن زيارة الصحفيين للمركز جاءت بالتنسيق مع هيأة الإعلام الخارجي .

وأضاف المسؤول أن الإعلاميين أبدوا اندهاشهم من طريق عمل المركز حيث كان لديهم انطباع معاكس على ما وجدوه على الطبيعة خلال زيارتهم، رغم قلة الإمكانيات في المركز .

يشار إلى أن صحيفة لو فيغارو هي صحيفة يومية فرنسية ليبيرالية محافظة، يتم تحريرها في باريس، تعتبر إلى جانب صحيفة لوموند الفرنسية إحدى أهم صحف الرأي الفرنسية، وتأسست في 15 يناير1826.

بينما صحيفة ليبراسيون وهي جريدة فرنسية يومية نشأت في باريس عام 1973 على يد جان بول سارتر وبيير فيكتور (تحت اسم بيني ليفي) وسيرجي جولي مواكبة لاحتجاجات مايو 1968، وهي تعتبر جريدة يسارية إلا أنها تعبر عن وسط اليسار.

يذكر أن السفارة الألمانية في النيجر نشرت تقريراً مؤخراً يفيد بأن المهاجرين غير الشرعيين في معسكرات تشبه المعتقلات في الغرب الليبي يواجهون جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان داخل المخيمات التي يديرها المهربون.

وأشارت السفارة في تقريرها إلى تعرض المهاجرين إلى الإعدام والتعذيب والاغتصاب بشكل يومي، إذ تتم ما لا يقل عن خمسة إعدامات إسبوعياً.