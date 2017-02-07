أخبار ليبيا24- خاص

كشفت النقابة المستقلة للإعلاميين الليبيين إن خاطفي الإعلامي علي سالم في مدينة طرابلس طالبوا دفع فدية 150 ألف دينار مقابل إطلاق سراحه.

وأعربت النقابة في بيان لها عن قلقها و تضامنها مع ذويه، داعية الجميع للوقوف مع عائلة الإعلامي المختطف و مد يد العون لهم و الوقوف معهم بمحنتهم.

ودعت النقابة المستقلة للإعلاميين الليبيين الجهات المسؤولة عن الأمن و تطبيق القانون و كل الجهات الاعتبارية للتدخل من أجل إطلاق سراحه و إعادته لأهله و أولاده.

وأشارت النقابة إلى أنها ستسعى لدى الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحرية الصحافة والإعلام من أجل قضية الإعلامي علي سالم وقضايا كل الصحفيين والإعلاميين الليبيين الذين يتعرضون للانتهاكات في كل ربوع ليبيا دون استثناء.