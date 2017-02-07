استقرت أسعار النفط الخام، الثلاثاء، بعدما هبطت في جلسة سابقة بفعل الإمدادات الأمريكية والمضاربات مما طغى على قيود إنتاج أوبك وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ووصلت عقود خام برنت إلى 55.96 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 24 سنتا عن آخر إغلاق. وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بارتفاع قدرة 20 سنتا ليصل إلى 56.21 دولار للبرميل.

وتأتي الزيادة بعدما هبط الخامين بمقدار 1.5 إلى 2 في المئة يوم الاثنين.

ولم يخرج الخامين عن مستوى 5 دولارات صعودا أو هبوطا منذ بداية العام، مما يشير إلى ضعف المؤشرات السعرية.