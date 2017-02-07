أخبار ليبيا 24 – خاص

قال منسق العيادة الخارجية في مركز طبرق الطبي براني الترهوني ارتفاعًا ملحوظًا سجل في عدد المترددين على العيادة الخارجية خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف الترهوني أن عدد المترددين بلغ 14.295 متردد منهم 528 بالمجان، لافتا إلى أن هذا العدد يعنبر أكبر عدد منذ افتتاح العيادة.

وأشار منسق العيادة إلى أن ذلك يعود لتعدد التخصصات حيث تم زيادة عيادة سكر و غدد بعد تعاقد إدارة المركز مع طبيب مختص من السودان نظراً لكثرة الطلب على ضرورة وجود مختص بالسكري و قد بلغ عدد المترددين على أخصائي الغدد و السكري 276 مريض .

و أكد الترهوني بأن العمل يومي من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءً و أن الرسوم التي يتم تحصيلها رمزية فقط ثلاثة دينار و أن العيادة قد ساهمت بشكل كبير في التخيف على قسم الإسعاف و الطوارئ و باقي الأقسام داخل المركز.

ولفت المنسق أن العيادة حلت مشكلة من مشاكل المواطن الذي يعجز عن الكشف في العيادات الخاصة لارتفاع الأسعار بها و مع هذا نراعى المواطن فمن لا يستطيع دفع الثلاثة دينار يتم إعفاءه و أن الإيواء و الحقن بالمجان و أن عدد المترددين على الإيواء و الحقن 4088 متردد .

وأوضح أنه يوجد في العيادة الخارجية عدة تخصصات منها جراحة عامة – أمراض باطنة – أنف وأذن و حنجرة – عظام – عيون – جلدية – مسالك – القلب – التغذية – الأطفال – الغدد و السكر – معمل تحاليل – رسم قلب – أشعة فوق الصوتية – أبحاث الدم – إيواء و حقن .