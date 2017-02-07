تعتزم شركة أبل إنتاج هاتف آيفون 8 الجديد في وقت يسبق المعتاد بشأن ما تفعله مع أجهزتها الجديدة كل عام، بحسب ما نقله موقع “بارونز تيك ترايدر ديلي”.

وثمة مؤشرات عدة ترجح أن أبل ستبدأ إنتاج الهاتف المرتقب في شهر يونيو المقبل، لكن هذا لا يعني أن الشركة الأميركية العملاقة ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق مبكرا أيضا.

ومن المثير للاهتمام أن هناك زيادة في إنتاج آيفون 8 بنسبة 300 في المئة في الربع الأول من يونيو.

ونظرا للتغييرات الجذرية في تصميم الهاتف الجديد، فمن غير المستغرب أن تخطط الشركة لزيادة الإنتاج، والبدء في تصنيعه مبكرا، ليعطيها مساحة أكبر للتعامل مع المشكلات قبل طرح الجهاز في الأسواق.

ومن المتوقع أن يشهد الهاتف الجديد اختفاء “الزر الرئيسي” (home button)، في تغيير يعتبر الأول من نوعه في هواتف آيفون التي أطلقت قبل 10 أعوام.

وذكرت تقارير أن الشركة تخطط لإضافة زر “رئيسي” داخل الشاشة، في إطار مخططها لتوسيع حجم شاشة الهاتف الجديد، مضيفة أن أبل تنوي استخدام شاشات OLED، التي تظهر الألوان بشكل أفضل وتستهلك كمية أقل من شحن البطارية.