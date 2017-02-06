أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي أنه استقبل 3039 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح والاعتداءات المنزلية خلال الفترة من العام 2013 حتى العام 2016.

وكشفت مسؤولة مكتب الإعلام في المستشفى فادية البرغثي أن المشاجرات تشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية والسلاح الأبيض، مشيرة إلى أن الفئات العمرية للحالات تتراوح ما بين سن 12 عامًا و67 عامًا.

وأضافت البرغثي أن الفئة الأكثر تعرضاً للاعتداءات في المشاجرات هي فئة العشرينات وبداية الثلاثينات من العمر، لافتة إلى أن الإحصائية تشمل استقبال حالات من مدن ومناطق خارج مدينة بنغازي وضواحيها.