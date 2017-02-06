أخبار ليبيا24- خاص

استطلع عناصر مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة اليوم الإثنين رفقـة مدير إدارة مكافحة الإرهــاب عقيــد عادل مرفوعة الوديان في ضواحي مدينة درنة .

ونشرت الإدارة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صوراً لعناصر مكافحة الإرهاب في الوديـان التي كانت دائما حصنا للمتطرفين في التسعينات من القرن الماضي.

وأكدت الإدارة أن أغلب منتسبــي مكافحـة الإرهاب من كل مدن ليبيا ويعرفون هذه الأودية جيــداً فهم كانوا منتسبي جهاز مكافحة الزندقة سابقاً .

يشار إلى أن مدير الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة عقيـد عادل طيب مرفوعة بحث مع آمر عمليات المختار درنة عميـد سالم الرفادي الأحد في غرفة عمليات المختار لتحرير درنة في مدنية شحات سبل التعاون في مكافحة الإرهاب في مدينة درنة.

وتم الاتفاق على إنشـاء غرفة عمليات مشتركة يتم فيها التعاون في مكافحة الإرهاب حـتى تحرير مدينـة درنة من الجماعات المتطرفــة.