أخبار ليبيا 24 – خاص

خسر المنتخب المصري، لقب كأس الأمم الإفريقية، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام نظيره الكاميروني في المباراة النهائية، التي أقيمت الأحد، في العاصمة الجابونية ليبروفيل، ليخسر بنتيجة (1-2).

وتوج منتخب الأسود الكاميرونية باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب دام 15 عاما، بينما فرط منتخب الفراعنة في فرصة اقتناص اللقب الثامن، علما بأنه مازال يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بسبعة ألقاب.

وتقدم منتخب مصر أولا في الدقيقة 21 عن طريق محمد النني، لكن المنتخب الكاميروني أدرك التعادل في الدقيقة 59 بهدف نيكولاس نكولو، قبل أن يسجل فانسون أبوبكر هدف الفوز القاتل قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

خدعة النني

البداية كانت سريعة من منتخب مصر في الدقيقة الثانية بفرصة هدف محقق من هجمة ممتازة أنهاها عبدالله السعيد بتسديدة في يد الحارس أوندوا، وكان الضغط السريع سلاح الثلاثي عمرو وردة ومحمد صلاح والسعيد على دفاعات الكاميرون.

وأخطأ أحمد فتحي في إبعاد الكرة من أمام باسوجوج لتسنح فرصة خطيرة للكاميرون، الذي سدد لاعبه تامبي بسهولة في يد عصام الحضري.

وسيطر الفراعنة على وسط الملعب بتمريرات متبادلة، وتراجع الكاميرون للدفاع في محاولة إيجاد مساحات في الخطوط الخلفية لمصر.

وأبعد حجازي كرة عرضية من خطيرة، وبعدها نجح النني في تسجيل هدف التقدم، إذ تسلم تمريرة ذكية من صلاح ليسدد كرة خادعة في الزاوية الضيقة للحارس الكاميروني.

وسيطر الفراعنة على الكرة بعد الهدف، مع تحركات في الجبهة اليمنى عن طريق صلاح، واضطر منتخب الكاميرون لإجراء أول تغييراته بنزول نكولو بدلا من أدولف تيكو المصاب في الدقيقة 31.

وأخطأ الحضري في إبعاد كرة عرضية لم يستغلها المنتخب الكاميروني وسدد فوق العارضة.

وتراجع الفراعنة للدفاع، مع تقدم كاميروني ملحوظ، وأغلق هوجو بروس الطريق أمام الجبهة اليمنى المصرية بقيادة صلاح ووردة، بعد أن ضغط المدافع نجادجي على نجم روما.

وأنقذ فتحي الحضري من كرة عرضية خطيرة مرت أمام المرمى المصري، فيما لم يدرك صلاح تمريرة السعيد الرائعة.

رصاصة أبوبكر تتوج الكاميرون

أشرك المنتخب الكاميروني مهاجمه أبوبكر بدلاً من تامبي مع بداية الشوط الثاني، فيما بدأ المنتخب المصري الشوط جيدا، قبل أن يتراجع بشكل تدريجي.

وانطلق محمود تريزيجيه مستغلاً تمريرة رائعة من النني المتألق، لكن مدافع الكاميرون أفسد الهجمة، فيما وجه السعيد تسديدة طائشة مرت بجوار القائم.

وأبعد حجازي كرة عرضية خطيرة ثم تسديدة كاميرونية طائشة فوق العارضة، فيما أفسد تريزيجيه عرضية كاميرونية أخرى.

وسجل منتخب الكاميرون هدف التعادل بضربة رأس مباغتة من نكولو، الذي استغل تمريرة عرضية وهفوة دفاعية من الفراعنة.

وفرض المنتخب الكاميروني سيطرته على وسط الملعب بعد التعادل، مقابل تراجع تام للفراعنة، ووجه باسوجوج تسديدة قوية اصطدمت بمدافعي مصر، وأشرك الفراعنة رمضان صبحي بدلاً من تريزيجيه في الدقيقة 66.

ووجه نكولو ضربة رأس أخرى فوق العارضة، وأطلق موكانجو تسديدة صاروخية تحولت لركنية، في المقابل تسلم صلاح كرة عرضية من رمضان، لكن لاعب روما راوغ ببراعة ولم تكتمل الهجمة في ظل ضغط مدافع الكاميرون.

ووسط غفلة دفاعية أخرى من المنتخب المصري، نجح المنتخب الكاميروني في تسجيل هدف الفوز، بعدما تسلم أبوبكر الكرة، وتخطى علي جبر بدون مخالفة من جانب الحكم، ليسدد مباشرة في شباك الحضري.

وحاول منتخب مصر إدراك التعادل في الدقائق القليلة المتبقية، لكنه لم ينجح، حيث لم يحسن النني استغلال ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة عالية بعيدا عن المرمى.