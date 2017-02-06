أخبار ليبيا24- خاص

أدت عمليات سرقة كوابل وشبكات إمدادات الكهرباء وأنابيب ومضخات الري إلى تعرض “مشروع 45 لزراعة النخيل والزيتون” الواقع غرب مدينة سوكنة لعمليّة تخريب أدّت إلى تدميره وتلف مزارع من النخيل والزيتون والتين والمشمش والعنب .

وبحسب تصريحات صحفية لمحمد قنيفيد، وهو مسؤول محلي في سوكنة إن مشروع 45 لزراعة النخيل والزيتون الواقع غرب سوكنة تعرض لعمليّة تخريب أدّت إلى تدميره، مؤكدًا أن المشروع لم يعد له وجود.

وتابع قنيقيد “المشروع الذي أقيم على مساحة أكثر من 2000 هكتار، ويضم 300 مزرعة في طور الإنتاج دمّر بالكامل”، مشيرًا إلى أن المساحة المدمرة كانت تضم مزارع من النخيل والزيتون والتين والمشمش والعنب وغيرها.

وأوضح المسؤول المحلي أن المشروع هو مشروع عام كان من المقرر توزيعه على المواطنين، وبسبب التعديات وسرقة كوابل وشبكة إمدادات الكهرباء، وأنابيب الري والمضخات من قبل مواطنين ومهاجرين أجانب، جرى تخريب المشروع، ليصبح بالتالي مكانًا مهجورًا.