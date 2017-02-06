أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى اليوم الإثنين مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني والوفد المرافق له في مدينة طبرق المصالح والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واستعرض الطرفان ما يتعلق بما وصل إليه الاتفاق السياسي من انسداد والمخالفات القانونية التي يرتكبها المجلس الرئاسي وحكومته المنبثقة عنه.

نوقش أيضًا خلال الاجتماع ملف الهجرة غير القانونية وكذلك العمل رفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة.

ومن جهته، أعلن السفير الايطالي أن الجهة الشرعية في ليبيا هو مجلس النواب، مؤكدًا أن إيطاليا لديها استعداد لعلاج جرحى القوات المسلحة الليبية في المستشفيات الإيطالية ودعم المستشفيات في الشرق الليبي وفي كل ليبيا بالأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف بيروني أن إيطاليا يهمها استقرار ليبيا ولذلك هي تعمل على مساعدة كل الأطراف الليبية من أجل الاستقرار والسلام لان ذلك ينعكس على إيطاليا من استقرار وأمن.

وأبدى السفير الإيطالي استعداد بلاده على فتح قنصلية في شرق ليبيا لتسهيل إجراءات التأشيرة وترسيخ التعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والأمنية.

وأشار جوزيبي بيروني إلى أن الحكومة الإيطالية ترغب في تعزيز العلاقات مع ليبيا بما يخدم الشعبين الليبي والإيطالي.