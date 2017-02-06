أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم طلاب كلية الطب البشري بالجامعة الليبية الدولية، زيارة ميدانية لمخيم إقامة نازحي تاورغاء في مدينة بنغازي.

وقال المنسق الإعلامي بوزارة الصحة في بنغازي الكبرى هاني العريبي، إن الزيارة جاءت تضامنا مع النازحين وما يعانوه من مشاكل جراء تهجيرهم من مدينتهم ومنازلهم.

وأوضح العريبي أنه كان في صحبة طلاب كلية الطب البشري بالجامعة عدد من أطباء درجة الامتياز لإجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة للنازحين، خاصة الأطفال والكبار في السن والسيدات .

وتأتي هذه الزيارة تعميقا لدور الجامعة الليبية الدولية في الخدمة المجتمعية وتسليطا للضوء على جزء من الشعب الذي استمرت معاناته دون إيجاد حل ناجح لها.