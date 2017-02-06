أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح لاعب الوسط الليبي أحمد بن علي، أمس الأحد، في تسجيل ثاني هدف له في الدوري الإيطالي في مرمى فريق لاتسيو بملعب ادرياتكو في إطار الجولة 23 من الكالشيو الإيطالي، ليصبح أول ليبي يحقق هذا الانجاز .

وجاء هدف بن علي في الدقيقة 29 من الشوط الأول وكانت المباراة قد انتهت لصالح لاتسيو بنتيجة (6-2).

هذا ويعتبر احمد بن علي، أول لاعب ليبي يسجل هدف في تاريخ الدوري الإيطالي السيري أ، وجاء هذا الإنجاز خلال مباراة فريقه أمام نابولي بداية الموسم في إطار الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم 2016-2017.

ولعب بن علي مع فريق باليرمو في السيري ب، وقدم معه مستوى متميز، إلا أن الفريق أعاره لبيسكارا عقب صعوده لدوري الدرجة الإيطالي، وأكد اللاعب، علو كعبه ونجح في قيادة بيسكارا لمصاف الدرجة الأولى بعد أن سجل مع الفريق 4 أهداف خلال الموسم الماضي.

وبدأ بن علي حياته الكروية مع فريق روشديل الانجليزي، ثم لعب في صفوف مانشستر سيتي قبل أن ينتقل لملاعب إيطاليا مع بريشيا موسم 2012 ومنه انتقل لفريق باليرمو وأخيراً حط الرحال في بيسكارا .