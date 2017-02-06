أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2016/2017، بمدارس مدينة جالو للتعليم الأساسي والثانوي.

وقال مدير مكتب التعليم الثانوي بالمدينة عمر التكو، إن الامتحانات تسير وفق جدول مريح للطلبة بحيث خصص لكل يوم مادة واحدة فقط لمدة عشرة أيام.

وذكر التكو، أن اللجان باشرت أعمالها وإشرافها على القاعات وتوزيع الطلبة وأوراق الامتحانات بشكل منظم بحسب الخطة المعتمدة.

من جهته، أوضح مدير مكتب التعليم الأساسي احمد درمان، أن ما يقارب عن 5 آلاف طالب في مرحلة التعليم الأساسي وألفين طالب لمرحلة التعليم الثانوي تقدموا للامتحانات هذا العام بالمدينة.

وأشاد درمان، بجهود المدراء والمدرسين في تسير العملية التعليمة بجالو رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهت انطلاق العام الدراسي الحالي.

الجدير بالذكر أن قطاع التربية والتعليم بجالو يضم أكثر من 20 مدرسة للتعليم الأساسي و6 مدارس للتعليم الثانوي.