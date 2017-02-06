أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنها تتابع بقلق بالغ ملف سجناء ومعتقلي سجن الكويفية الذين تم تحريرهم من قبل قوات الجيش الأربعاء الماضي من منطقة قنفودة بعد اختطافهم من سجن الكويفية في 24 اكتوبر 2014، واحتجازهم كرهائن ودروع بشرية لدي جماعات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها – أن هؤلاء السجناء مروا طوال عامين ونصف بمعاناة إنسانية صعبة، وبعد تحريرهم نُقلوا إلى نقطة شرطة عسكرية وتم التحفظ عنهم لإجراء بعض التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي، مضيفًا “فوجئنا بمعلومات تفيد بتعرض المعتقلين المحررين من قبضة الجماعات الإرهابية، للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل عناصر الشرطة العسكرية بنغازي وإعادتهم لسجن الكويفية من جديد بحجة أنهم لازالت لديهم قضايا الانتماء للنظام السابق” .

وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها لما تعرض له هؤلاء المعتقلين والسجناء من سوء معاملة وتعذيب جسدي ونفسي من قبل عناصر الشرطة العسكرية ببنغازي التابعين للجيش الوطني، مطالبةً وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة بالبيضاء ولجنة العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالعمل علي الإسراع في تنفيذ القانون رقم (9) الخاص بالعفو العام الصادر عن مجلس النواب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء المحررين من منطقة قنفودة.

واعتبر البيان أن تنفيذ هذا القانون من شأنه أن يعمل علي رأب الصدع والشرخ الاجتماعي ويسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني بليبيا ودعم الجهود من أجل تحقيق الوفاق والسلام الوطني والاجتماعي في ليبيا.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من محاولات تسويف قانون العفو العام والتعامل بانتقائية اتجاه القانون وعدم إقحام القانون في التجاذبات السياسية فيما بين الأطراف السياسية، معربةً عن قلقها البالغ إزاء مصير ما تبقي من سجناء ومعتقلين وعائلات عالقة بمنطقة العمليات العسكرية بمنطقة عمارات الـ 12 غرب بنغازي، وأوضاعهم الإنسانية الصعبة للغاية التي يمرون بها.

وطالبت اللجنة في بيانها – بتوفير ممر أمن لإجلاء وتحرير ما تبقى من العائلات العالقة والأسرى والسجناء من قبضة الجماعات الإرهابية.