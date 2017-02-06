أخبار ليبيا24- خاص

أدانت النقابة المستقلة للإعلاميين الليبيين خطف الإعلامي علي سالم في العاصمة طرابلس من أمام منزله يوم أمس الأحد من قبل مسلحين مجهولين.

و طالبت النقابة في بيان لها تحصلت أخبار ليبيا24 على نسخة الخاطفين بإطلاق سراح سالم، معلنة عن تضامنها مع أهله.

وشددت النقابة المستقلة للإعلاميين الليبيين على الجهات الأمنية بمتابعة قضيته و فتح تحقيق في الواقعة و ملاحقة الجناة.

وأكدت النقابة أنها تقوم بدروها في متابعة قضايا الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في كافة ربوع ليبيا ، داعية كل الجهات إلى احترام حقوقهم في ممارسة مهنتهم و أداء رسالتهم و التعامل مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية .

وأعلنت النقابة المستقلة للإعلاميين الليبيين تضامنها مع كل العاملين في المجال الإعلامي لما يتعرضون له من انتهاكات و ستعمل على أداء دورها تجاههم.

ودعت الجميع للمشاركة في حماية حرية الإعلام و تصحيح مساره و نبذ خطابات الكراهية و التحريض و التشويه في كافة القنوات المرئية و الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن علي سالم من منطقة سبها، ويعمل في الإذاعة والتلفزيون الليبي منذ أواخر السبعينات مذيعًا ومقدّم برامج.