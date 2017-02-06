أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر وحدة القبض بقسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي، من ضبط غرفة عمليات خاصة بتنظيم «داعش» الإرهابي مقابل شارع المركبات بمنطقة الهواري غرب مدينة بنغازي.

وقال رئيس قسم النجدة بنغازي المقدم جمال العمامي، إنه أثناء تجول دوريات وحدة القبض التابعة لقسم النجدة بنغازي في صباح يوم أمس الأول، عثرت على غرفة العمليات الخاصة بتنظيم داعش بمنطقة الهواري، فتم إبلاغ الخبراء على الفور.

وأوضح العمامي أن الخبراء انتقلوا إلى عين المكان رفقة دوريات وحدة القبض، وتمت معاينة غرفة العمليات الخاصة التي وضعت بأرض فضاء بين المنازل، لافتًا أن الغرفة متطورة وتحوي أجهزة تنصت وتحديد أماكن ومواقع الطائرات والآليات وأجهزة تشويش وأجهزة مخابراتية لاسلكية قصيرة وطويلة المدى.

وأضاف أنه تم تحريز الغرفة والانتقال بها إلى القسم وسيتم تسليمها للجهات المختصة، مطالباً الأهالي والمواطنين بالإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة أو تحركات مشبوهة للخلايا النائمة التابعة للتنظيمات الإرهابية، والخارجين عن القانون.