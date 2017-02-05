أخبار ليبيا 24 – خاص

وسع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الفارق بينه وراؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، في مباريات الدوري الإسباني إلى 100 هدف، حسب ما أبرزته وسائل الإعلام الكتالونية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم، الأحد، أن الهدف الذي سجله ميسي في مرمى أتلتيك بيلباو أمس، السبت، ضمن الجولة الـ21 من الليجا يعد الهدف رقم 328 في مسيرة النجم الأرجنتيني في المسابقة.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي بذلك وسع الفارق بينه وراؤول إلى 100 هدف، حيث كان النجم الإسباني السابق أحرز 228 هدفا. كما أشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن ميسي احتاج عدد مباريات أقل من راؤول لتسجيل أهدافه، حيث خاض نجم البارسا 366 مباراة في المسابقة، مقابل 550 للنجم المعتزل. كان ميسي عادل رقم راؤول بالتسجيل في مرمى 35 فريقا مختلفا في الليجا، عندما زار الأرجنتيني شباك لاس بالماس. يذكر أن برشلونة فاز أمس على أتلتيك بيلباو بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، المتصدر، الذي لعب مباراتين أقل.