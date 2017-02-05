أخبار ليبيا24- خاص

صادر جهاز الحرس البلدي في بلدية بئر الأشهب كمية كبيرة من العصائر التي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة «E102» المحظورة في ليبيا.

وقال المسؤول الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بئرالأشهب،العقيد علي بوالحلق إن مصادرة العصائر جاءت بعد التعميم الوارد من جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية في طبرق وجهاز الحرس البلدي.

وأضاف بوالحلق أنه طبقاً للمواصفات القياسية الليبية رقم 15 لسنة 2015 الخاصة بالحدود القصوى للمضافات الغذائية وكذلك مواصفات لجنة دستور الأغذية رقم 192 لسنة 2015 تم حظر بعض المضافات، والتي منها E102 , E120 E122, E123, E153,E155 والتي تحوي ألواناً وإضافات خطيرة على صحة الإنسان.

وأكد المسؤول الإعلامي أنه تم تفتيش المقاصف المدرسية وعمم المنشور على كل المدارس والمساجد الواقعة في بلدية بئر الأشهب ، حيث تجري هذة الأيام حملة مكثفة على المحال التجارية والمطاعم في البلدية