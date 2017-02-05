أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير الشؤون الطبية في مستشفى المرج التعليمي وسام المذبوح إن إدارة مستشفى المرج قامت بتوريد جهاز تنفس صناعي حديث من شركة Drager الألمانية وهو من طرازinfenty C 300 وهو الإصدار ماقبل الأخير للشركة المصنعة.

وأضاف المذبوح في تصريح خاص أن توريد الجهاز جاء نظرا للنقص في عدد أجهزة التنفس الصناعي في العناية ونظرا لزيادة عدد الحالات الداخلة للعناية.

وأوضح مدير الشؤون الطبية أن هذا الجهاز الذي يحمل مزايا خاصة سيستعمل للعمل على الحالات الحرجة وميزة تقليل العدوى والتحكم الإلكتروني عن طريق شاشة لمس.

وأشار المذبوح إلى أنه بهذا الجهاز يكون عدد ماتم توفيره من أجهزة التنفس الصناعي الحديثة 4 أجهزة بمعدل جهاز لكل مريضين.

وفي سياق آخر قال مدير الشؤون الطبية ” أجريت السبت في مستشفى المرج أول قائمة عمليات جراحية لمرضى المسالك البولية وذلك بعد التعاقد مع الدكتور محمد عطية العيان أخصائي أمراض وجراحة المسالك البولية وأستاذ طب وجراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة بنغازي”.

وأفاد المذبوح أن هذه الخطوة تأتي سعيا لتحسين الخدمات الطبية في المستشفى وتوطين تخصصات جديدة فيه.

وأكد أن العمليات كللت بالنجاح وستكون وحدة جراحة المسالك البولية البداية لتأسيس قسم جراحة مسالك بولية دائم في المستشفى لاستقطاب الأطباء الجدد ولتوفير الخدمة العلاجية للمرضى داخل مدينة المرج.

ولفت إلى أنه ستستمر العمليات بواقع عمليتين كل أسبوع بحسب القائمة التي توضع من عيادة المسالك المستحدثة حديثا في المستشفى وستقوم وحدة المسالك بالإشراف على العيادة ومتابعة الحالات وإجراء العمليات الجراحية .