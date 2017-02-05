أخبار ليبيا24- خاص

أدانت مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الكفرة اختطاف النائب عن المدينة جبريل أوحيدة الزوي في مدينة طبرق.

وحملت مؤسسات المجتمع المدني الكفرة في بيان لها الخاطفين مسؤولية سلامة النائب، ومطالبة إياهم بالإفراج الفوري عنه.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني مجلس النواب والأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على إطلاق سراح النائب فورا.

يشار إلى أن عضو مجلس النواب جبريل الزوي اختطف من مكان إقامته في طبرق يوم الإثنين الماضي، في حين صرح مدير مديرية أمن طبرق أن عملية الاختطاف تمت لأسباب شخصية قبلية مبينا أنهم تمكنوا من تحديد هوية ومكان الخاطفين.