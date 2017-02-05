أخبار ليبيا24- خاص

أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين عن المنطقة الثانية المنتخب الليبي في مواجهة نظيرة الجزائري .

و أجريت القرعة بالعاصمة الغابونية ليبروفيل و ستحتضن كينيا النهائيات المقرر إجرائها ما بين 11 يناير و 2 فبراير 2018.

وستقام مباراة الذهاب ستكون في مصر أحد أيام 11-12-13 أغسطس، بينما تقام مباراة الإياب أحد أيام 18-19-20 من نفس الشهر، وسيلاقي منتخب مصر نظيرة المغربي في ذات المجموعة .

ويتأهل الفائز من مجموع مباراتى الذهاب والإياب لمباراتى مصر والمغرب والجزائر وليبيا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين بشكل مباشر