أخبار ليبيا24- خاص

اعترض خفر السواحل الليبي المتمركز في مصفاة الزاوية أكثر من 431 مهاجر قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الوصول بحرًا إلى أوروبا، بحسب ما أعلنه الناطق باسم القوات البحرية الليبية السبت.

وقال العقيد أيوب قاسم، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن المهاجرين كانوا على متن زوارق مطاطية تم اعتراضها بين صباح الخميس والسبت، على بعد بضعة أميال بحرية قبالة سواحل مدينة صبراتة التي تبعد 70 كلم إلى الغرب من طرابلس.

وأوضح قاسم أن «المهاجرين من جنسيات أفريقية عدة وبينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وجرى تسليمهم في وقت لاحق إلى جهاز مكافحة الهجرة السرية التي ستوزعهم على مراكز إيواء.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي عقب تعهد أوروبا خلال اجتماع مالطا بمساعدة ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.