أخبار ليبيا24- خاص

ظهر أحد عناصر تنظيم الدولة الإرهابي المدعو نزار جلال أطوير في مقطع فيديو أثناء تواجده في العمارات الصينية في محور غرب بنغازي وهو يتوعد قوات الجيش ويوصي مقاتلي الجماعات الإرهابية بالصبر واعدهم بنصر قريب.

الإرهابي أطوير هو من تم القبض عليه في مقطع فيديو آخر في 6 يناير 2017 جنوب مدينة أجدابيا من ضمن الفارين من محور قنفودة بعد محاصرتهم من قبل القوات المسلحة، وقيل في حينها أنه المتحدث باسم مجلس شورى ثوار بنغازي في قنفودة.

واعترف خلال استجوابه بأن القيادي في تنظيم شورى بنغازي المدعو وسام بن حميد قتل أثناء المعارك في قنفودة بعد إصابة تعرض لها في رقبته.

وادعت بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية والقنوات الإخبارية المحسوبة والداعمة للجماعات الإرهابية أن أطوير بريء وأنه تم إلصاق التهم به من قبل الجيش وأنه ليس إرهابيًا.

بل وتمادت تلك الصفحات وادعت أيضًا أن القتلى والأسرى من الفارين من الجماعات الإرهابية من محوري قنفودة والصابري ماهم إلا سجناء من سجن قرنادة تم جلبهم إلى أجدابيا وتم تصفيتهم ليظهروا للرأي العام بأنهم عناصر “داعش”.