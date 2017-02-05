أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مجلس شورى ثوار بنغازي “الإرهابي” أنه لم ولن يمنع أية شخصية أو كيان من اللحاق بجبهة بنغازي لصد العداون حسب وصفه.

ودعا المجلس في بيان له الذي عنونه “إعذار إلى الله وبيان للناس” من وصفهم بـ المتقاعسين ترك التحجج بالمعاذير الواهية للهروب من أداء فريضة دفع الصائل.

يشار إلى أن القوات العربية الليبية المسلحة تمكنت من تحرير المحور الغربي لمدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية المتحالفة وتمت محاصرتهم في جزء من العمارات الصينية المعروفة بعمارات الـ 12، و سُمح لأهالي منطقة قاريونس أمس الجمعة للعودة إلى بيوتهم بعد تحريرها وتمشيطها وتنظيفها من مخلفات الحرب.