أخبار ليبيا24- خاص

صرح مدير مكتب تنمية الموارد البشرية في مركز طبرق الطبي جمال حسين إن المكتب سيقيم دورة في التخطيط الإستراتيجي لمدة ثلاث أيام بمعدل أربع ساعات يومياً.

وأضاف حسين أن هذه الدورة تأتي بالتعاون مع مركز تنمية القوى العاملة الطبية وجاءت في إطار خطة تطوير و تأهيل موظفي مركز طبرق الطبي بما يتماشى مع التطور.

وأفاد مدير المكتب أن الدورة تهدف إلى تدريب الموظفين على كيفية وضع خطة إستراتيجية شخصية تتضمن رسالة و رؤية و قيماً عليا و أهدافاً إستراتيجية .

يذكر أنه في الفترة الماضية و لأول مرة أجريت امتحانات دبلوم الأطفال التخصصي التي استمرت الدراسة فيها لمدة عام و نصف.

و أقيمت دورات رفع كفاءة في العلاج الطبيعي و التغذية العلاجية و أساسيات العناية القلبية و مكافحة العدوى و التمريض العام و صيانة و تركيب المضخات و كذلك في اللغة الإنجليزية و التنمية البشرية و السكرتارية و إدارة الوقت و كذلك دورات تدريبية للخريجين من جامعة عمر المختار و بنغازي في مجالات المختبرات و الصيدلة و التمريض و التخذير و العناية الفائقة و الصيدلية السريرية.