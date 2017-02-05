أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مـكـتـب الـتـحـري بالإدارة الـعــامــة لـلـبـحـث الـجـنـائـي التابع لوزارة الـداخـلـيــة لما يعرف بحكومة الوفاق الوطني “المقترحة” إحصائية لـعـدد الـجـرائـم الـمُـرتـكـبـة داخـل نـطـاق طـرابـلـس فـي الـفـتـرة من الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي وحتي الواحد والثلاثين من شهر يناير الماضي من العام الحالي .

وأوضح المكتب – في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – أن عدد جرائم السطو المسلح على المركبات الآلية بلغ “482” منها “87”حالة سطو على شاحنات نقل بضائع .

وذكر المكتب أن عدد جرائم الاختطاف الـتي تعرض لها المواطنون المسالمين بـلـغ 293 جريمة خطف مـنــهـــا 11 حالة اختطاف لـسـيـدات مـتزوجـات وعدد 21 جريمة اختطاف لـفـتـيـات .

وبيّن المكتب أن عدد جرائم السطو المسلح على المحلات التجارية والصيدليات بلغ 503 جريمة منها 183 حالة تم اطلاق رصاص على الضحايا نتج عنها مقتل 23 مواطن والبقية اصابات متفاوتة .

وفي ذات السياق، قال المكتب أن عدد الجثث التي عثر عليها عناصر مكتب التحري مرمية على قارعت الطرق بلغ 118 جثة، أغلب الجثامين تعود لشباب صغير بالسن تتراوح أعمارهم ما بين 16 سنة و 35 سنة “مقتولين بواسطة سلاح ناري”، مـنــهــا أيـضــاً 4 جثت تعود ” لـفـتـيـات ” لم يبلغن السن 25 وتعرضن للإعتداء الجسدي .

وقالت مصادر أمنية أن العاصمة طرابلس تشهد حالة من الإنفلات الأمني غير مسبوق ،مما جعل أغلب سكانها يعيشون على وقع الخوف الدائم، خوفا من القتل أو الخطف في أحسن الأحوال.

يذكر أن مدينة طرابلس تخضع منذ أكثر من عامين لسيطرة الميليشيات والجماعات الإرهابية والإسلامية المتشددة، وسط غياب واضح لمعالم الدولة، رغم شروع مايسمى المجلس الرئاسي “المقترح” في عمله انطلاقا منها.

وفي ذات الشأن فقد اعترف المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بأن الوضع الأمني في طرابلس لم يتحسن، وأن المليشيات ما تزال تسيطر على المدينة.