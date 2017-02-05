أخبار ليبيا 24 – خاص

بحثت النائبة في البرلمان الليبي سلطنة المسماري، مع لجنة إدارة مستشفى المرج التعليمي أمس السبت ، الصعوبات التي تواجه المستشفى من نقص في الأدوية و المستلزمات الطبية .

وقالت المسماري، إن مستشفى المرج يعمل بسعة 300 سرير و يغطي رقعة جغرافية كبيرة وما يعادل أربع بلديات، لافتةً بأنها وقفت خلال اجتماعها مع اللجنة الإدارية لمستشفى المرج على الصعوبات التي واجهها المرفق خاصة في فترة الأزمة التي عانتها مدينة بنغازي واستقبال المستشفى للمرضى من النازحين إضافة لاستقباله لجرحى المواجهات الدائرة في بنغازي، والتي أثرت على مستوى الخدمات و ما يعانيه من نقص في المعدات والمستلزمات والأدوية .

وأشارت المسماري إلى أن المستشفى مازال يعمل بكفاءة معقولة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها و ضعف الإمكانيات ،و يوجد أجهزة تحتاج إلى صيانة ،مضيفة بأن المشكلة الحقيقية التي وقفت عليها بعد نقاش مستفيض مع إدارة المستشفى أن الإمداد الطبي صنف المستشفى على أنه مستشفى قروي و أن المستشفى يتلقى حصته من الإمداد الطبي بما نسبته 5% أسوة بباقي المستشفيات القروية .

وأضافت أن اللجنة الإدارية للمستشفى قدمت مذكرة طالبوا فيها بتغيير النسبة ، وأيضاً ذكروا فيها احتياجاتهم ، و أنا كنائب عن المدينة من واجبي متابعة المذكرة و محاولة توفير ما يمكن توفيره حسب إمكانيات وزارة الصحة و التي من المتوقع الاستجابة لمطالب المستشفى .