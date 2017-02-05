أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأ المحترف الليبي الصادق الفيتوري تجربة احترافية جديدة مع فريق تشيسترفيلد، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بعد أن انتقل إليه قادما من مانشستر يونايتد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك الفيتوري أمس، السبت، مع فريق تشيسترفيلد في أول لقاء له بعد إعارته، فيما خسر الفريق بنتيجة 0-1 أمام أولدهام أتليتيك.

ويحتل فريق تشيسترفيلد المركز الـ23 من بين 24 فريقا في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 26 نقطة، جمعها من 29 مباراة. وشارك الفيتوري، صاحب الـ22 عاما، الموسم الماضي مع رديف مانشستر يونايتد في 11 مباراة، دخل أساسيا في 9 مباريات، فيما كان بديلاً في مباراتين. وغاب الفيتوري عن المنتخب الليبي في مبارياته الأخيرة مبررا غيابه بالتركيز مع مانشستر يونايتد.