أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت غرفة العمليات المشتركة شرق بنغازي بجهاز الحرس البلدي، اليوم الأحد، بخلط السكر منتهي الصلاحية بالرمل، وتوزيعه علي النحالين كغذاء للنحل بدلًا من إتلافه.

وأوضح منسق العلاقات العامة والإعلام مخلوف السعيطي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن هذا الأمر الذي قام به أعضاء الغرفة، بحضور الرقابة على الأغذية وأمين المخازن بمصنع المشروبات بوعطني وعضو من جمعية النحالين سالم القبائلي العرفي ومدير المخازن أحمد خليفة، يأتي تنفيذًا لكتاب الحاكم العسكري رقم (ح . ع .102) والمؤرخ بتاريخ 31/10/2016.

وأكد السعيطي تسليم السكر المخلوط بالرمل إلى النحالين عن طريق مندوبين كل المناطق والمدن وعن طريق جمعية النحالين وغرفة عمليات المشتركة شرق بنغازي بجهاز الحرس البلدي، ولازال التوزيع قائم بمحضر تسليم واستلام.

ولفت إلى أن المدن التي تم تسليمها هي البيضاء وشحات والمرج وتاكنس وبيننا وتوكرة.