أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف قسم البحث الجنائي بطبرق عن الإحصائية الجنائية لعام 2016 والتي بلغ عدد القضايا المسجلة خلال العام الماضي إلى 775 قضية جنائية.

وأوضح رئيس وحدة الإحصاء الجنائي بطبرق العقيد منصور مرعي لـ “أخبار ليبيا 24” أن القضايا المسجلة منها 767 قضية للذكور البالغين وعدد 5 قضايا إناث وعدد 3 قضايا أحداث وقد تم إحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة .

وأضاف مرعي – أن إجمالي أنواع القضايا يبلغ 56 نوع، منها قضايا جنايات وجنح ومخالفات و بلغ عدد الجنايات ضد أشخاص 599 قضية وبلغ عدد الجنايات ضد الأموال والسرقات بالإكراه 19 قضية وجنايات أخرى تتعلق بالمخدرات 28 قضية والجنح ضد الأشخاص 248 قضية وجنح ضد الأموال وتتعلق بالسرقات 134 قضية والجنح الأخرى قد بلغ 30 قضية والتعاطي بالمخدرات والهجرة الغير شرعية والتهريب والمخالفات قد بلغ 168 قضية .

وأشار إلى أن البحث الجنائي بطبرق وخلال عام 2016 قد رصد قيمة الأموال المسروقة قد بلغ 420 ألف دينار أسترجع منها مبلغ وقدره 221 ألف دينار .

ونوه رئيس وحدة الاحصاء إلى أن حالات القتل العمد بلغت 14 قضية قتل والقتل الغير متعمد قد بلغ 33 حالات قتل خلال العام المنصرم.