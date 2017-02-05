أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد نائب رئيس اللجنة الاولمبية الليبية عصمان القنين أن اللجنة الاولمبية منحت حرية اختيار أماكن وتواريخ انعقاد الجمعيات العموميه للاتحادت الرياضية العامة وانتخاباتها علي أن تشكل اللجنه الاولمبيه لجنه لمراقبة سير الانتخابات.

وأشار القنين لـ “أخبار ليبيا 24” إن اللجنة الاولمبية طلبت توضيحات من الاتحاد الليبي لكرة القدم حول النظام الاساسي له وعن الانتخابات .

وكانت اللجنة الاولمبية قد عقدت اجتماعاً مطولاً صباح اليوم الاحد بمقر اللجنة الاولمبية الليبية بطرابلس اصدرت من خلالة هذا القرار

وأصدرت أندية بنغازي الكبري أمس السبت بياناً استنكرت فيه ما يتداول أن اللجنة الاولمبية بصدد إصدار قرار إقامة كل إنتخابات الاتحادات العامة بطرابلس ووصفت الاندية القرار اذا اتخذ بانه جهوي ومخالفاُ لكل لوائح الاتحادات العامة.