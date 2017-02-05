أخبار ليبيا24- خاص

اختفى منذ فجر السبت في مدينة شحات كل من عضو المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب ورفيقه عضو هيأة التدريس في جامعة عمر المختارخالد سعد المختار .

وبحسب مصادر متواترة فإن كانا متواجديْن قبل اختفائهما كانوا في مزرعة عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الزاهي الواقعة في منطقة المنصورة شمال شحات.

ومن جانبه قال الكالح المختار ،شقيق خالد المختار إن بيانا سيصدر من الأجهزة الأمنية والعسكرية و بلدية شحات والحكماء وأهالي المنطقة بشأن “الاخفاء القسري والتعدي على الحدود الإدارية للمدينة”.

وأضاف المختار في تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك ” لا نحمل جهة بعينها الاختطاف وسوف نلاحق الخاطفين قانونيا وعرفيا” ، مؤكدا أنهم لا يقبلون أية اتهامات من جهة أو شخص بعينه.