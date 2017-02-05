أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت شركة “أو إم في” النمساوية أنها قد استحوذت على حصة شركة “أوكسي” في كل من شركة الزويتينة ونافورة أوجلة منطقة 91 في شركة الخليج العربي للنفط.

وذكرت الشركة أنها استحوذت على حصة شركة “أوكسي” البالغة 75% من حصة الطرف الثاني لكلا من شركة الزويتينة ونافورة أوجلة منطقة 91 بشركة الخليج العربي للنفط ، ما يمنحها نسبة 100% من حصة الطرف الثاني في مشروعي التطوير.

و لازالت المؤسسة الوطنية للنفط تمتلك حصة الطرف الأول في كلا الحالتين تمثل حصة عاملة ما بين 88-90%.

يذكر أن وفدا من الشركة النمساوية ناقش يوم الخميس خلفيات عمليات الاستحواذ مع رئيس وأعضاء المؤسسة للنفط في حضور رئيس مجلس إدارة شركة الزويتينة للنفط فيما شارك ممثل عن شركة الخليج عبر الدائرة المغلقة.