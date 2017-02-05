أخبار ليبيا24- خاص

أقلعت ظهر اليوم الأحد من مطار فاليتا الدولي أولى رحلات (التشارتر) المتجهة صوب مدينة مصراتة وذلك بعد أن قامت شركة الخطوط الجوية الأفريقية بعملية حجز المقاعد عليها وبيعها للزبائن الليبيين بالتعاون مع وكيلها في مالطا شركة البلانيت.

وأعلنت شركة الخطوط الأفريقية أنها ستباشر رحلات التشارتر بين كل من مطاري الأبرق ومصراتة ودولة مالطا بواقع رحلتين إلى مصراتة يومي الأحد والأربعاء ورحلتين إلى الأبرق يومي الثلاثاء والخميس .

يذكر أن خدمة التشارتر أو الرحلات العارضة عبارة عن رحلات موسمية وتخضع لشروط معينة من ضمنها الحجز باللعملة الصعبة لذلك تقوم الخطوط الأفريقية بالحجز عليها ثم إعادة بيعها عبر مكاتب بيعها بالدينار الليبي.