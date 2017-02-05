أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد المبروك الغزوي، كتاب الي آمر القوة المساندة رقم (2) كتيبة “المهدي السنوسي” التابعة لمنطقة الكفرة العسكرية بتكليف الكتيبة بتأمين السد من ناحية الشرق إلى نقطة (3/3) جنوبا.

ودعا الغزوي في خطابه للكتيبة إلى اتخاذ الإجراءات بالقبض علي الآليات التي تغادر إلى الجنوب وبدون إجراءات رسمية ولا يوجد لديها تصريح دفع الرسوم المقررة .

وأشترط العقيد أن يتم تسليم كافة المضبوطات التي يتم ضبطها إلى اللجنة المشكلة من قبل المنطقة مع ضبط المواد الممنوعة وهي:

1 _ السلع التموينية بجميع انواعها .

2 _ جميع المواد المعمرة من الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية وغيرها .

3 _ الأدوية بجميع انواعها ومسمياتها .

4 _ الوقود بجميع أنواعه ويسمح بخروج الكمية المقررة من لجنة الأزمة لكل الآلية ذهابا وإياب.

5 _ سيارات الدفع الرباعي بجميع انواعها .

6 _ الآلات الثقيلة والزراعية بجميع انواعها .