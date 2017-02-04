أخبار ليبيا24- خاص

كشف مسؤول مكتب الإعلام في كتيبة “21” صاعقة – شهداء الزاوية سابقاً – وحيد الزوي أن جنود الكتيبة عثروا على عربة عسكرية تابعة للكتيبة عقب تمشيط منطقة قنفودة بعد تحريرها.

وأضاف الزوي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن هذه العربة كانت موجودة في معسكر الكتيبة في مدينة سرت قبل الاشتباكات التي وقعت مع مليشيات مصراتة وتسببت في الخروج من المدينة .

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام أن كتائب مصراتة بعد أن هاجمت الكتيبة نقلت عربات مسلحة مختلفة الأنواع إلى مصراتة وتم تسليم بعضها لمليشيا تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي والجماعات المتحالفة معه.

وأشار الزوي إلى أن هذا دليل آخر يضاف إلى الأدلة السابقة عن دعم المليشيات في مصراتة للجماعات الإرهابية لضرب القوات المسلحة والسيطرة على الدولة وثرواتها .