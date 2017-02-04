أخبار ليبيا24- خاص

بحثت هيأة الموارد المائية في الحكومة الليبية المؤقتة مع عميد بلدية المرج مسعود آدم عمر ورئيس شركة المياه والصرف الصحي في البلدية المرج العديد من القضايا التي تهم مشكلة المياه والشركات المنفذة لهذه المشاريع.

واستعرضت اللجنة مع عميد البلدية خط الغريب وخط النهر الصناعي، ومناقشة انتهاء الإجراءات اللازمة بالخصوص في أسرع وقت ممكن .

ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع مع جهاز النهر الصناعي السبت المقبل في مدينة بنغازي للتنسيق في وضع الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة نقص المياه في عدة مناطق.

الجدير بالذكر أن الهيأة العامة للموارد المائية المؤقتة اجتمعت الأسبوع الماضي مع المجلس البلدي المرج في مقره في مدينة المرج بناء على دعوة من عميد البلدية.