أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر الكتيبة 102 مشاة خفيفة في منطقة مرتوبة عقيد إدريس الجالي اليوم السبت إن الوضع الأمني مستقر في منطقة الفتائح ومرتوبة وعاد جميع سكان الفتائح إلى منازلهم ومزارعهم

وأضاف الجالي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ أن لوضع في المنطقة آمن كما أن مصنع الدقيق الموجود على طريق سيدي عون يعمل بصورة اعتيادية .

ولفت آمر الكتيبة إلى أن مصنع أسمنت الفتائح يعمل بكامل طاقته الإنتاجية من فترة حتى أثناء الاشتباكات لم يتوقف والتوقفات التي يمر بها المصنع بسبب أعطال فنية وليست توقفات بسبب الوضع الأمني.

وتابع الجالي “لدينا بوابتي منطقة العرق مابين مرتوبة وأم الرزم وبوابة الخريبة والتي تقع مابين الفتائح ومرتوبة وهي تمركزات أمنية مشتركة مابين الشرطة العسكرية والأمن الداخلي والبحث الجنائي وتقوم هاتين البوابتين بعملها على أكمل وجه”.

وأشار إلى أن كتيبة شهداء بوسليم تتمركز غرب مدينة درنة والظهر لحمر القريبة من مصيف 108 والطيران الحربي التابع للجيش الوطني وقيادته يقوم بضرباته بين الحين والآخر .