أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدى رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري استغرابه من كتاب وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة بعدم دخول السلع المصرية إلى ليبيا إلا بإذن.

وأكد الجراري في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم السبت أن هذا الاختصاص من اختصاصات وزارة الاقتصاد وليس الداخلية.

وأضاف رئيس الغرفة أن هذا الكتاب سيسبب مشاكل وعراقيل أمام التجار الليبيين والمصريين وسوف يسبب غلاء الأسعار خاصة الخضروات والفواكه ويسبب في تلفها وفسادها.

ونوه الجراري أنه إذا وضعت أسباب تعجيزية سوف تؤثر في العلاقات بين البلدين لأن مصر هي إحدى الدول التي تدعم الاقتصاد الليبي وأغلب المواد الغذائية وغيرها قادمة من مصر وذات منشأ مصري مثل المواد الغذائية والخضروات والفواكه والسيراميك والرخام والمواد الصحية.

وأشار إلى أن هذه الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا لاتحتمل أية قيود أو شروط على البضاعة القادمة من مصر وخاصة أن الرسالة غير واضحة ولم تبين الإذن المطلوب.

يشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية الليبية في الحكومة المؤقتة العقيد عادل عبدالعزيز عمر وجه كتابًا إلى مدير منفذ أمساعد البري يؤكد فيه بعدم السماح بدخول أية سلعة ذات منشأ مصري إلى الأراضي الليبية إلا بعد الحصول على إذن من القنصلية الليبية في الإسكندرية مرفق مع الإذن الإيصال المالي .