أخبار ليبيا24

قال رئيس وزراء مالطا، جوزف ميسكاد،إن وعي الساسة في ليبيا المتزايد بأهمية الحوار الوطني، هام وأساسي.

وأضاف ميسكاد، في تصريحات على هامش القمة غير الرسمية التي تستضيفها بلاده، أن العمل مع ليبيا يبدو حالياً ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، مشدداً على أن إعلان مالطا ما هو إلا خطوة واحدة على طريق التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية قال رئيس وزراء مالطا إن الاتحاد الأوروبي يلبي الطلبات الليبية حول ضرورة مساعداتها على إدارة الحدود البحرية والبرية وتقديم العون، بالتعاون مع المنظمات الدولية للمجموعات المحلية جنوب البلاد، لمساعدتها على استضافة المهاجرين.

وشدد ميسكاد، على أن «تعقيد الوضع في ليبيا، لا يعني أن يمتنع الاتحاد الأوروبي عن العمل مع الحكومة في هذا البلد».

يذكر أن الجلسة الأولى للقمة نتج عنها إعلان مالطا، الذي تضمن خطوات محددة من أجل معالجة الهجرة غير الشرعية، والتعاون مع ليبيا بهذا الخصوص.