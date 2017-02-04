أخبار ليبيا24- خاص

يقام اليوم السبت في مدرسة المجاهد عيسى الوكواك دورة تدريبية لمنسقي التدريب في المدارس في مدينة المرج تحت إشراف المركز العام للتدريب وتطوير التعليم المرج.

وسيتم في هذه الدورة تعريف المستهدفين بدورهم وعملهم كمنسقي تدريب في المدارس وفهم وإدراك العملية التدريبية على نماذج الاحتياجات التدريبية والخطة التدريبية المدرسية وفهم عمليات التخطيط والإعداد لبرنامج التدريب.

وتأتي هذه الدورة ضمن المشروع الذي يعمل عليه المركز العام للتدريب والتطوير وهو مشروع توطين التدريب في المدارس وتطوير التعليم.

وقالت المدير العام لمركز التدريب والتطوير التعليم أم الخير بوحلفاية إن التدريب هو العملية المنظمة التي من خلالها يتم التأثير على اتجاهات ومعارف ومهارات المتدرب بحيث يتوقع أن يحدث تغيير في السلوكيات والمعارف والدافعية للمستهدف بالتدريب ويكون التدريب من أجل تحسين عملية التوافق بين خصائص وقدرات الموظف, وبين متطلبات العمل.

وأضافت بوحلفاية قائلة “أما التطوير هي العملية التي يتم بموجبها العمل على خلق فرص تحسين معارف المتدرب وقدراته لتحقيق تقدم وظيفي يلبي رغبات المتدرب واحتياجات المنظمة المستقبلية” .